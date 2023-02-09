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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق دور ربع نهائي بطولة منطقة القاهرة للإسكواش بنادي الزهور

صدى البلد

انطلقت منافسات أدوار ربع النهائي ببطولة منطقة القاهرة المفتوحة للإسكواش ”فئة ثانية“ المقامة خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري بملاعب نادي الزهور بمدينة نصر ومجمع الاسكواش باستاد القاهرة الدولي لجميع مراحل الناشئين والعمومي والرواد (رجال وسيدات).

 

واستضاف نادي الزهور جميع مراحل الناشئات والرواد ( 11-13-15-17-19 -سيدات -رواد فوق 35 - رواد فوق 45 ) بملاعب نادي الزهور الرياضي فرع مدينه نصر، بالإضافة إلى استضافة نادي الزهور لدور 256 مرحله تحت 15 سنه ناشئين المقررة يوم 2 فبراير على أن يتم استكمال باقي الأدوار بملاعب استاد القاهرة من يوم 4 فبراير.


فيما أقيمت منافسات الناشئين ( 11-13-15-17-19- عمومي رجال ) بملاعب استاد القاهرة بعدد 6 ملاعب ( 4 ملاعب عادية، وملعب السنتر كورت رقم 5، والملعب الزجاجي الخارجي رقم 6).

 

وابتداءً من اليوم الخميس 9 فبراير تقام منافسات دور الثمانية لجميع المراحل في نادي الزهور.

 

ويحرص مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش على متابعة منافسات البطولة يوميًا للتأكد من التنظيم الجيد للبطولة حيث يقوم رئيس النادي بالمتابعة المستمرة لمنافسات البطولة وتشجيع اللاعبين بحضور المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي وعلي عادل أمين الصندوق ومحمد مطيع عضو مجلس إدارة النادي والمهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للاسكواش ومحمد عاصم عضو مجلس الإدارة.

 

وتقام البطولة بمشاركة نحو 1420 لاعبًا ولاعبة يمثلون 31 ناديا وهيئة رياضية.

وتحظى البطولة بنجاح كبير على مستوى قوة المنافسات والتنظيم الرائع، حيث أعرب اللاعبون وأسرهم عن سعادتهم بإقامة البطولة في نادي الزهور حيث يوفر لهم النادي جميع الاحتياجات من مطاعم مختلفة بجودة عالية وخدمات مميزة بالإضافة إلى وجود سيارة اسعاف مخصصة ومركز طبي متخصص طوال فترة البطولة.

 

ومن جانبه أكد المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي أهمية تنظيم النادي لهذه البطولات الهامة فمن ناحية يساهم ذلك في نشر اللعبة بشكل أكبر داخل النادي ويزيد من حماس أبناء النادي على تحقيق نتائج أفضل، ومن ناحية أخرى فهذا دور هام للنادي في مساندة الاتحادات المختلفة من أجل تطوير الرياضة المصرية.

منطقة القاهرة المفتوحة للإسكواش نادي الزهور الزهور

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