بوتين: نسعى لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تبدأ الأعمال العدائية في أوكرانيا، لكنها تحاول إنهاء الأعمال العدائية المستمرة منذ عام 2014.

قال بوتين، في اجتماع مع ممثلي صناعة الطيران: “أريد أن أقول هذا مرة أخرى: لم نبدأ أي أعمال عدائية، نحن نحاول إنهاؤها. هذه الأعمال العدائية شنها القوميون في أوكرانيا وأولئك الذين دعموهم في عام 2014، عندما تم تنفيذ الانقلاب، كل ذلك بدأنا بهذا ، بعد أن أعقب ذلك أحداث في شبه جزيرة القرم ودونباس”

وأضاف: “شنت كييف حربًا ضد دونباس في عام 2014، في انتهاك لجميع الاتفاقات والالتزامات، وأخذت مناطق دونباس تقريبًا في حصار. بدأنا العمل علي إنقاض دونباس بمساعدة معدات عسكرية ثقيلة، ونفذنا عمليات عسكرية كبيرة مرارًا وتكرارًا”.

وقال بوتين: “ثم بدأوا الحرب واستغرقت ثماني سنوات حتى إبادة الأشخاص الذين يعيشون هناك ويشعرون بالارتباط الحيوي بروسيا، والثقافة الروسية، واللغة الروسية. إلى متى يمكن أن تستمر؟”

كما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركين في الاجتماع على دعمهم للعملية العسكرية الخاصة.