عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: نسعى لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا

بوتين: نسعي لإنهاء
بوتين: نسعي لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تبدأ الأعمال العدائية في أوكرانيا، لكنها تحاول إنهاء الأعمال العدائية المستمرة منذ عام 2014.

 

قال بوتين، في اجتماع مع ممثلي صناعة الطيران: “أريد أن أقول هذا مرة أخرى: لم نبدأ أي أعمال عدائية، نحن نحاول إنهاؤها. هذه الأعمال العدائية شنها القوميون في أوكرانيا وأولئك الذين دعموهم في عام 2014، عندما تم تنفيذ الانقلاب، كل ذلك بدأنا بهذا ، بعد أن أعقب ذلك أحداث في شبه جزيرة القرم ودونباس”

 

وأضاف: “شنت كييف حربًا ضد دونباس في عام 2014، في انتهاك لجميع الاتفاقات والالتزامات، وأخذت مناطق دونباس تقريبًا في حصار. بدأنا العمل علي إنقاض دونباس بمساعدة معدات عسكرية ثقيلة، ونفذنا عمليات عسكرية كبيرة مرارًا وتكرارًا”.

بوتين يحمل أوكرانيا مسئولية اندلاع الحرب ويعلن الانتصار علي العقوبات

تسرب غاز .. انفجار مبنى سكني في روسيا

وقال بوتين: “ثم بدأوا الحرب واستغرقت ثماني سنوات حتى إبادة الأشخاص الذين يعيشون هناك ويشعرون بالارتباط الحيوي بروسيا، والثقافة الروسية، واللغة الروسية. إلى متى يمكن أن تستمر؟”

 

كما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المشاركين في الاجتماع على دعمهم للعملية العسكرية الخاصة.

روسيا أوكرانيا بوتين فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

موضوعات متعلقة

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. الدولار يتكبد خسائر كبيرة

زيلينسكي يفجر مفاجأة بشأن إجبار المستشار الألماني على مساعدة أوكرانيا عسكريًا

الأقوى في التاريخ.. إعلان صادم من تركيا بشأن الزلزال المدمر

بايدن في ورطة.. تحرك عاجل من الكونجرس ضد نجل الرئيس الأمريكي

بوتين يحمل أوكرانيا مسئولية اندلاع الحرب ويعلن الانتصار علي العقوبات

بعد 68 ساعة.. شاهد|إنقاذ أم وابنتها 6 سنوات من تحت الأنقاض بتركيا

الرئيس الأمريكي يصدم الجميع بشأن زيارته لأوكرانيا

مفاجأة صادمة.. زيلينسكي يعترف: تنفيذ اتفاقيات مينسك مستحيل

ترشيحاتنا

لو معاك 100 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات 5 سيارات مستعملة

الواقعة أثارت الجدل.. ما علاقة دوران الخرفان حول نفسها بالزلزال الأخير؟

بعد إعلان بايدن خسارة بوتين.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الحرب

اقرأوا الزهراوين في ليلة الجمعة .. داعية يكشف أسرارهما وفضلهما

شاهد.. فيضان رهيب يضرب جزيرة صقلية بـ إيطاليا

لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الإحساس بالشبع.. تعرف على فوائد تناول الحمص

عمر السعيد في ضيافة صدى البلد بعد تألقه في مسلسل "أزمة منتصف العمر"

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

فيديو

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ