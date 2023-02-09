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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد عودته .. كيف تحمى نفسك وأطفالك من نوروفيروس؟

نوروفيروس
نوروفيروس

يعد مرض نوروفيروس من الفيروسات التى ذاع صيتها خلال الفترة الماضية بشكل كبير بسبب وجود عدة موجات منه فى السنوات الماضية ويتميز بانتشاره السريع فى العديد من الدول 
وعرض موقع “cdc” أهم النصائح التى تساعد فى حماية الإنسان نفسه وأطفاله من نوروفيروس:

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  • عدم ملامسة أشياء بها بعض التلوث مثل الاسطح فى الأماكن العامة والحمامات.
  • التدريب على غسل اليدين بشكل صحيح ولمدة كافية لتغلغل الصابون والماء تحت الأظافر.
  • غسل بين الأصابع وظهر اليدين خاصة بعد تغيير الحفاضات للأطفال أو  استخدام المرحاض وقبل تناول الدواء أو إعطائه لشخص آخر.
  • لاتعتمد على تعقيم اليدين والاسطح بالكحول والمعقمات لأن  نوروفيروس يقاومها
  • اطهى الطعام بدرجة حرارة كبيرة جدا لأن  نوروفيروس يتحمل الحرارة أكثر من الفيروسات الأخرى ويظل حيا في عمليات الطهي واستعمال البخار السريعة وتعقيم أدوات المطبخ والأسطح قبل تحضير الطعام.

طهى الطعام
طهى الطعام
  • ارتدِ قفازات مطاطية أثناء تنظيف المنزل ويفضل اختيار أنواع تستخدم لمرة واحدة
  • استخدم منظف منزلي  يتحتوي على مواد تساعد على التبييض واترك المطهر  خمس دقائق على الأقل ثم نظف المنطقة بأكملها بالصابون والماء الساخن.
  • استخدام محلول مبيض الكلور بتركيز 5٪ إلى 8٪ لكل جالون من الماء
  • اغسلي الملابس أو البياضات التي قد تكون ملوثة بالقيء أو البراز وتعاملي مع العناصر المتسخة بعناية دون تحريكها حتى لا تنتقل العدوى لأشياء أخرى.
  • اغسلي الملابس بدرجة حرارة عالية بقدر ما تتحملها الملابس للتخلص من نوروفيروس
نوروفيروس مرض نوروفيروس الوقاية من نوروفيروس الكوليسترول غسل اليدين

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