بعد عودته .. كيف تحمى نفسك وأطفالك من نوروفيروس؟

يعد مرض نوروفيروس من الفيروسات التى ذاع صيتها خلال الفترة الماضية بشكل كبير بسبب وجود عدة موجات منه فى السنوات الماضية ويتميز بانتشاره السريع فى العديد من الدول

وعرض موقع “cdc” أهم النصائح التى تساعد فى حماية الإنسان نفسه وأطفاله من نوروفيروس:

عدم ملامسة أشياء بها بعض التلوث مثل الاسطح فى الأماكن العامة والحمامات.

التدريب على غسل اليدين بشكل صحيح ولمدة كافية لتغلغل الصابون والماء تحت الأظافر.

غسل بين الأصابع وظهر اليدين خاصة بعد تغيير الحفاضات للأطفال أو استخدام المرحاض وقبل تناول الدواء أو إعطائه لشخص آخر.

لاتعتمد على تعقيم اليدين والاسطح بالكحول والمعقمات لأن نوروفيروس يقاومها

اطهى الطعام بدرجة حرارة كبيرة جدا لأن نوروفيروس يتحمل الحرارة أكثر من الفيروسات الأخرى ويظل حيا في عمليات الطهي واستعمال البخار السريعة وتعقيم أدوات المطبخ والأسطح قبل تحضير الطعام.

طهى الطعام