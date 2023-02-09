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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق عامين.. ميتا تعيد حسابات ترامب علي "فيسبوك وإنستجرام"

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعادت شركة “ميتا”، اليوم الخميس، حساب فيسبوك الخاص بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد تعليق دام عامين بعد أعمال الشغب القاتلة في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وأعلنت “ميتا” الشهر الماضي أنها ستعيد حسابات ترامب على “فيسبوك” و”إنستجرام”.

وفي وقت سابق، بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته الانتخابية  للمرة الأولى منذ إعلانه عن محاولته استعادة البيت الأبيض في عام 2024، حيث قام بزيارة ولايتين تم التصويت عليهما مبكرًا وتجاهل الانتقادات التي مفادها أن مسيرته كانت بطيئة.

وقال ترامب أمام حشد صغير في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، قبل أن يتوجه إلى كولومبيا، بولاية ساوث كارولينا، للظهور إلى جانب فريق قيادته في الولاية.

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على عكس التجمعات الصاخبة أمام الآلاف من المصلين التي يعقدها ترامب غالبًا، كانت أحداث يوم السبت صامتة بشكل ملحوظ. 

وفي كولومبيا، تحدث ترامب إلى حوالي 200 شخص في مبنى الكابيتول بالولاية، مع الحاكم هنري ماكماستر والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من ساوث كارولينا.

وبمجرد أن أصبح مركز الثقل بلا منازع في الحزب الجمهوري، أعرب عدد متزايد من المسؤولين المنتخبين عن مخاوفهم بشأن قدرة ترامب على هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إذا قرر الترشح مرة أخرى كما هو متوقع على نطاق واسع.

الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب الكابيتول فيسبوك انستجرام

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