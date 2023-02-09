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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن المنطاد.. البنتاجون يصف رفض بكين التواصل بالأمر الخطير

البنتاجون
البنتاجون

صرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر، أن رفض بكين التواصل مع البنتاغون بشأن المنطاد الصيني أمر خطير للغاية.

 

حيث أكدت الدفاع الصينية اليوم، عن رفضها لاقتراح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن إجراء مكالمة هاتفية بين الجانبين لمناقشة أزمة المنطاد الصيني، الذي تم العثور عليه في سماء واشنطن. وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

وقال راتنر خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي اليوم، "إنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، نظر الجيش الصيني باستمرار إلى العلاقة بين الجيشين على أنها شيء يمكن مقاطعته أو استعادته للتعبير عن عدم الرضا، وهو أمر نعتقد أنه خطير نظرا لبعض القضايا الأخرى التي نشأت في العلاقة بين الجانبين".

 

وقد أسقط الجيش الأمريكي طائرة مسيرة فوق المحيط الأطلسي الأسبوع الماضي كانت تحلق فوق كندا والولايات المتحدة.

 

وقالت واشنطن، إنها كانت منطاد تجسس للجيش الصيني، بينما قالت بكين إنها منطاد مدني بدون طيار للبحث العلمي ولا يستخدم لأغراض التجسس.

 

وأكدت الخارجية الصينية، أن المنطاد ضل طريقه إلى واشنطن بسبب عوامل الطبيعة والرياح الغربية.

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