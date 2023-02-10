عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات كيا سيراتو 2023 في الكويت .. صور

كيا سيراتو 2023
كيا سيراتو 2023

حققت شركة كيا الكثير من النجاحات داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، ولعل من ابرز اصداراتها هي النسخة سيراتو موديل 2023، والتي تقدم داخل السوق الكويتي للسيارات عبر فئتين من التجهيزات.

هاتها وانت جاى .. كيا سورينتو موديل 2023 بالسعودية

تبدأ من 45 ألف درهم.. سعر كيا بيجاس 2023 في الإمارات.. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة كيا سيراتو 2023 في الكويت، إلى جانب ابرز مواصفاتها الفنية

كيا سيراتو 2023 

تحتوي السيارة كيا سيراتو 2023 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع دعم المكابح BA، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، مع قفل تلقائي، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن، كاميرا للمتابعة 360 درجة وخلفية.

كيا سيراتو 2023 

حصلت السيارة كيا سيراتو موديل 2023 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، و شاشة تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومفتاح ذكي، بصمة زر التشغيل، ومصابيح ترحيب، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف.

كيا سيراتو 2023 

ويمكن للسيارة كيا سيراتو 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمينة تستغرق 11 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 1600 سي سي، ينتج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

كيا سيراتو 2023 

سعر السيارة سعر كيا سيراتو 2023 في الكويت

 

الفئة الاولى LX موديل 2023 بقيمة قدرها 5.500 دينار.

الفئة الثانية EX w Sunroof موديل 2023 بقيمة قدرها 7000 دينار.

كيا سيراتو تقنية الفيديو سيراتو موديل 2023 كيا سيراتو 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

عاجل.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

5 سيارات "أوتوماتيك" جديدة في مصر .. تبدأ من 378 الف جنيه

شيري انفي .. عملية و بـ 120 الف جنيه |صور

بثمن هاتف محمول .. أرخص سكوتر كهربائي في مصر |صور

زيادة 850 ألف جنيه.. سعر ألفاروميو جوليا فيلوتشي في مصر

تحديات مثيرة.. بي إم دبليو X7 M60i في منافسة لامبورجيني أوروس| فيديو

بها غرفة معيشة وجاهزة للتحديات .. منزل متنقل بقيادة "تويوتا هيلوكس" |صور

5 سيارات 4X4 موديل 2023 في السعودية .. صور

وصلت للمليون .. أسعار جيب رينيجيد الجديدة في مصر

ترشيحاتنا

هبوط شديد في سعر الدولار عالميا

7 أحلام لو شوفتهم فى المنام أوعى تحكيهم لحد أبدا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

خبير تغذية يكشف عن 7 مشروبات صباحية للتنحيف

الحرارة تهبط تحت الصفر وثلوج على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

نادية رشاد : غموض دوري جذبني لـ وبينا ميعاد .. وأظهر فى دور والدة طارق لطفي فى مذكرات زوج

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

خلي بالك.. علامة بالبطاطس تؤكد أنها سامة وتؤدي للموت

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ