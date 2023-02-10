سعر ومواصفات كيا سيراتو 2023 في الكويت .. صور

حققت شركة كيا الكثير من النجاحات داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، ولعل من ابرز اصداراتها هي النسخة سيراتو موديل 2023، والتي تقدم داخل السوق الكويتي للسيارات عبر فئتين من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة كيا سيراتو 2023 في الكويت، إلى جانب ابرز مواصفاتها الفنية

كيا سيراتو 2023

تحتوي السيارة كيا سيراتو 2023 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع دعم المكابح BA، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، مع قفل تلقائي، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن، كاميرا للمتابعة 360 درجة وخلفية.

كيا سيراتو 2023

حصلت السيارة كيا سيراتو موديل 2023 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، و شاشة تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومفتاح ذكي، بصمة زر التشغيل، ومصابيح ترحيب، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف.

كيا سيراتو 2023

ويمكن للسيارة كيا سيراتو 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمينة تستغرق 11 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 1600 سي سي، ينتج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

كيا سيراتو 2023

سعر السيارة سعر كيا سيراتو 2023 في الكويت

الفئة الاولى LX موديل 2023 بقيمة قدرها 5.500 دينار.

الفئة الثانية EX w Sunroof موديل 2023 بقيمة قدرها 7000 دينار.