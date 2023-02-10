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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى يشعر الإنسان بالزلزال؟.. وهذه طريقة الحماية منه.. فيديو

زلزال
زلزال

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الإنسان يبدأ الشعور بالزلزال عند 3 درجات ريختر، مضيفا أن البحر الأحمر يعد منطقة ضعف بين مصر والمملكة العربية السعودية.


أضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن لأحد أن ينبأ بحدوث زلزال في وقت معين، لافتا إلى أن الزلزال يحدث لتفريغ طاقة.


وأوضح رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه لا يوجد وقف للزلزال، قائلا: «يحدث في أي وقت وهو موضوع قائم على طول التاريخ».
وأشار إلى أن حركة الأمواج تسببت في تحريك الحواجز في بعض المناطق بشاطئ الإسكندرية، موضحا أن البناء الصحيح وإتباع الأساليب الهندسية يحمي المنازل من آثار الزلزال.


كما أكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في لقاء مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، على قناة صدى البلد، أن الزلزال يوضح متانة البناء أيضا.


وطمأن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المصريين بعد حدوث زلزال تركيا، مشيرا إلى أنه غير متوقع دخول مصر حزام الزلازل.
 

الزلزال علوم البحار السعودية الدكتور جاد القاضي مصر كلمة السر

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