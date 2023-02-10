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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع عند التسوية لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات وسط زيادة في المخزونات الأميركية وعدم تضرر البنية التحتية النفطية بسبب زلزال تركيا وسوريا بشكل كبير.

وعند التسوية تراجع خام برنت بنحو 0.7% عند 84.50 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 78.06 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 5%.

من جانبه قال جون كيلدوف الشريك لدى (أجين كابيتال) في نيويورك: لن نفقد تلك الإمدادات لفترة طويلة كما توقعنا، وذلك رداً على تكهنات أولية بوقوع أضرار كبيرة بخطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وتقطع إمدادات الخام عن السوق العالمية لفترة ممتدة بفعل الزلزال.

وكانت بيانات المخزونات الأميركية أظهرت اول أمس الأربعاء ارتفاعها لأعلى مستوى منذ يونيو من عام 2021.

العقود الآجلة النفط زلزال نيويورك دولار

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