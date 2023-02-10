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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يتراجع لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب سياسية مع استمرار تأرجح السوق بين مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وآمال تعافي الطلب القوي على الوقود في الصين، أكبر مستورد عالمي.
              
وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.22 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.71 دولار للبرميل.
              
هذا ويرجع انخفاض الأسعار لأسباب منها تقرير أمس الخميس كشف أن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية زاد أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث ركود.

كما أثارت أحدث بيانات للمخزونات الأمريكية مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد عالمي، إذ قفزت المخزونات إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021.
              
لكن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قفزا بأكثر من 5% هذا الأسبوع، وعوضا  معظم خسائر الأسبوع الماضي مع انحسار المخاوف المرتبطة برفع حاد للفائدة الأميركية مستقبلاً.

النفط العقود الآجلة تكساس البطالة اسعار النفط إعانة البطالة اقتصاد

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