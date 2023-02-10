جلب الحبيب ورد المطلقة.. سقوط دجال بقصر النيل لاتهامه بالنصب على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط دجال لقيامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى .

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها .

تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبحوزته هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" .

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.