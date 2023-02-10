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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي سكة المحلة يعثرون على جثة شاب ملقاة بجوار السكك الحديدية بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة سكة المحلة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة عثور  أهالي علي جثة شاب ملقاة علي شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان شلبي كما تم  التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغاً، من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب ملقاه علي شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان شلبي، بدائرة القسم.

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كما انتقلت  قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة شاب ملقاه علي شريط السكة الحديد، بذات المنطقة المشار إليها، مرتديا كامل ملابسه، وأن سبب الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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