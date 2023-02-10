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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان : دراسة وضع صناعة الرخام والجرانيت توظيفًا لشبكة الطرق والموانئ

محافظ اسوان
محافظ اسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نسعى دائماً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وتحقيق القيمة المضافة للمزايا النسبية لهذه المحافظة الواعدة حيث يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتويجاً للنجاحات التى حققها المؤتمر الإقتصادى مصر 2022.

وأشار المحافظ بأنه يقع ذلك فى مقدمة أولويات لجان المجلس الإقتصادى والإجتماعى ، والذى يضم 10 لجان للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستيات ، والتجارة والنقل ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والأراضى والتخطيط العمرانى ، بجانب قطاعات التعدين والجرانيت والفوسفات ، والسمكى والداجنى ، وكذا لجنة لتنمية الحدائق والمتنزهات والخدمات الترفيهية ، بالإضافة إلى اللجنة الرئيسية للأبحاث والدراسات والتسويق سيعمل على تحسين مستوى دخل المواطن الأسوانى من خلال دفع العمل بالمشروعات الإستثمارية ، وإزالة العقبات والتعقيدات الروتينية.

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المجلس الاقتصادى

وفى نفس السياق عقدت اللجنة الصناعية إجتماعاً للعمل على توطين صناعات المواد الخام وعلى رأسها الرخام والجرانيت في محافظة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين رئيس اللجنة ونائب رئيس جامعة لشئون الطلاب ، وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، وعميد كلية التجارة ، وأعضاء اللجنة.

وقد أكد الدكتور لؤى سعد الدين على أن اللجنة تعمل لتعظيم الإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات المحافظة من خلال جذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وإنشاء عدد من المصانع المتخصصة فى هذا الإتجاه سواء بالمنطقة الصناعية بالعلاقى أو بالإسراع فى تشغيل المنطقة الفوسفاتية بالسباعية شرق. 

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لجان متنوعة

وأوضح لؤى إلى أن اللجنة تضم نخبة من جميع المتخصصين في مجالات الصناعة والإقتصاد حيث تم مناقشة عدة محاور عمل لوضع خطة ممنهجة ، وإتخاذ قرارات تنفيذية قائمة على دراسة الوضع الراهن لصناعة الرخام والجرانيت ، ومدى إمكانية توطينها فى محافظة أسوان لإستغلال المزايا النسبية من شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية ، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر لزيادة حجم الصادرات من منتجاتها تجاه الأسواق الأفريقية .

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية على غلق محلات الجزارة يومى الإثنين والثلاثاء كل أسبوع على مدار شهر بكافة مدن ومراكز المحافظة من مدينة أبوسمبل السياحية وحتى مدينة السباعية، وأيضاً منع النحر في المجازر خلالهما ، مع فتح المحلات والمجازر باقى أيام الأسبوع أمام البيع والنحر، فيما سيتم مصادرة أي كميات من اللحوم وغلق محل الجزارة في حالة النحر خارج المجزر. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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