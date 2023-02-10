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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أقوى1000 مرة من قنبلة هيروشيما.. أستاذ جولوجيا يفجر مفاجأة عن زلزال تركيا

زلزال
زلزال

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة ، مفأجاة جديدة عن زلزال تركيا الذى حدث منذ عدة أيام .

وقال الدكتور عباس شراقى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، زلزال تركيا أقوى ١٠٠٠ مرة من قنبلة هيروشيما النووية حيث أن الطاقة المنبعثة منه تعادل ٥٠ مليون طن متفجرات وتكرار حدوثه على الكرة الأرضية مره واحدة سنويا .

وأضاف “ شراقى ” : زلزال تركيا تسبب فى حركة الأراضى التركية حوالى 3 م فى اتجاه البحر المتوسط، وظهر فى كثير من المواقع فوالق مختلفة وصلت فيها الازاحة إلى حوالى 3 م، حتى قضبان السكك الحديدية.

وأشار إلى أن ،  كتلة الأناضول (1500X600 كم) تقع بين ثلاث كتل الأفريقية، والأوروأسيوية، والعربية، وبينهم فوالق كبيرة تتحرك سنويا بمقدار 2 - 3 سم/سنة، والحركة أفقية أى أن الكتل تتحرك فى المستوى الأفقى عكس بعضهما فى الاتجاه كحركة قطارين فى اتجاهين مختلفين.


وأضاف استاذ الجولوجيا ، تتكرر هذه القوة مرة واحدة سنوياً على سطح الأرض بصفة عامة وليس حصراً على تركيا، ولكن معظم الزلازل تحدث فى أعماق البحار المحيطات دون التأثير الكبير على القارات.

وأوضح ، السكة الحديد نادرة الحدوث، يمكن أن تكون مزاراً سياحياً فى المستقبل ليرى الانسان قدرة الخالق وتذكرة للمسئولين للعمل والالتزام بالمعايير الهندسية للمبانى.

جامعة القاهرة السكك الحديدية البحر المتوسط القاهرة الدكتور عباس شراقي زلزال تركيا الأراضي التركية

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