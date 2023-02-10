أقوى1000 مرة من قنبلة هيروشيما.. أستاذ جولوجيا يفجر مفاجأة عن زلزال تركيا

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة ، مفأجاة جديدة عن زلزال تركيا الذى حدث منذ عدة أيام .

وقال الدكتور عباس شراقى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، زلزال تركيا أقوى ١٠٠٠ مرة من قنبلة هيروشيما النووية حيث أن الطاقة المنبعثة منه تعادل ٥٠ مليون طن متفجرات وتكرار حدوثه على الكرة الأرضية مره واحدة سنويا .

وأضاف “ شراقى ” : زلزال تركيا تسبب فى حركة الأراضى التركية حوالى 3 م فى اتجاه البحر المتوسط، وظهر فى كثير من المواقع فوالق مختلفة وصلت فيها الازاحة إلى حوالى 3 م، حتى قضبان السكك الحديدية.

وأشار إلى أن ، كتلة الأناضول (1500X600 كم) تقع بين ثلاث كتل الأفريقية، والأوروأسيوية، والعربية، وبينهم فوالق كبيرة تتحرك سنويا بمقدار 2 - 3 سم/سنة، والحركة أفقية أى أن الكتل تتحرك فى المستوى الأفقى عكس بعضهما فى الاتجاه كحركة قطارين فى اتجاهين مختلفين.



وأضاف استاذ الجولوجيا ، تتكرر هذه القوة مرة واحدة سنوياً على سطح الأرض بصفة عامة وليس حصراً على تركيا، ولكن معظم الزلازل تحدث فى أعماق البحار المحيطات دون التأثير الكبير على القارات.

وأوضح ، السكة الحديد نادرة الحدوث، يمكن أن تكون مزاراً سياحياً فى المستقبل ليرى الانسان قدرة الخالق وتذكرة للمسئولين للعمل والالتزام بالمعايير الهندسية للمبانى.