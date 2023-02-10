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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال تركيا.. العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها بمدينة أنطاكيا

صدى البلد

عثرت فرق الإنقاذ والبحث في تركيا على مواطنة سعودية متوفاة تحت الأنقاض في موقع المبنى الذي تسكن فيه في مدينة أنطاكيا في تركيا .

وأكد رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا فهد الحقباني لـ"الرياض" صحة ذلك ،وأضاف بأنه تم التعرف عليها من قبل ذويها ،وأشار إلى أن فريق من السفارة برئاسة وبتواجد القائم في أعمال السفارة محمد الحربي تلقى البلاغ من بنات المواطنة وعددهم ثلاثة فتيات ،وتم عمل كافة الترتيبات لتأمين وصول الفتيات لموقع العمارة المنهارة للاطمئنان ومتابعة استلام الجثمان لدفنه .

سفارة خادم الحرمين الشريفين قامت بإجلاء "45" مواطن ومواطنة حتى الوقت الحالي من المناطق التي تعرضت لزلزال في تركيا ، ودعت السفارة من المتواجدين في تلك المناطق سرعة الاتصال على الرقم المخصص لذلك على مدار الساعة " 00905495646655 " .

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