لحوم كلاب .. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن أطعمة الشوارع .. فيديو

حذر الإعلامي محمد موسى، المواطنين من مخاطر تناول أطعمة الشارع، قائلا: بقالنا سنين بنسمع عن المطاعم اللي بتستخدم لحم الكلاب والحمير وبنشوف المطاعم اللي بتتشمع بسبب اللحوم الفاسدة وبنفضل نسأل فين ضمير الناس دي، وإزي بييجي لهم قلب يمسكوا كلب ويدبحوه ويطلعوه لحمة عشان يعملوا كفتة ولا حواوشي من غير ما يفكروا في حساب ربنا، كان دايما بيجي في بالي سؤال مهم الناس دي ازي بتمسك الكلاب ؟

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك فن وحرفية شديدة في صيد الكلاب وواضح كمان إنه مش أول مرة يعمل كده .. أنا مش عارف الناس دول فين ضميرهم وهل الرجل ده بيصطاد الكلاب عشان عنده محل ولا عشان يبيع للمحلات ولا بيشتغل جزار كلاب ؟ لازم يكون في سبب للكلام ده .



تابع، "لكل الناس اللي بيشوفوني دلوقتي بلاش تاكلوا أكل الشارع عشان للأسف مفيش أكل مضمون حقيقي لنا الله في اللي بيحصل".