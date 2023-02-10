مليون و50 ألفا في خيام.. نائب الرئيس التركي يعلن أرقاما صادمة للزلزال

عقد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاى، مؤتمرا صحفي اليوم الجمعة، بشأن الوقوف على آخر مستجدات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وخلال المؤتمر، قال نائب الرئيس التركي، إنه تم تسجيل أكثر من 1660 هزة ارتدادية ولا تزال الهزات مستمرة، مشيرا إلى أنه يتم بحث سبل إيواء المتضررين، كما تم استضافه مليون مواطن حتى الآن.

وأضاف أقطاى: "أجلينا ما يقرب من 190 ألف مواطن من المناطق المنكوبة، كما تم إيواء حوالي مليون و50 ألف من مواطنينا في ملاجئ مؤقتة"، لافتا إلى أنه سيتم المنازل الجديدة للمتضررين من الزلزال خلال عام.

وأشار إلى أنه لدينا حوالي 159 ألف متطوع يعملون على مساعدة المنكوبين بالزلزال، مشيرا إلى أنه من المهم جمع المساعدات تحت مظلة إدارة الطوارئ التركية حتى يتأكد المتبرعون من وصولها إلى مستحقيها.

وأكد نائب الرئيس التركي، أنه تم توفير الخيام والمدافئ الكهربائية للمحتاجين وسخرنا إمكاناتنا للوصول للمنكوبين أيا كانوا، لافتا إلى أن هناك شركات تركية تعمل على توفير الخيم لإيواء المشردين جراء الزلزال.

وأوضح أقطاى: "هدفنا هو الوصول لجميع المواطنين الذين يحتاجون إلى مأوى، كما ستضيف أكثر من مليون مواطن في ملاجئ مؤقتة"، مضيفا: "سنسخر كل إمكانيات الدولة لمواجهة تداعيات الزلزال".