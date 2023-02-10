نضال الشافعي: روليت فيلم مش مسلسل وكان تحديا كبيرا .. فيديو

كشف الفنان نضال الشافعي عن كواليس تجربته الدرامية الجديدة بحكاية روليت ضمن قصص مسلسل في كل أسبوع حكاية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

وقال نضال الشافعي ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: فيه بعض التفاصيل اللي أخدتها من كل المخرجين اللي شفتهم في حياتي، وتعاملت معاهم، واتفرجت عليهم، ومهنة المخرج تم تناولها في أكثر من عمل سينمائي، لكن بصراحة محمود كان في حالة من حالات التفرد في مفردات الشخصية على مستوى الكتابة، ومكناش متناولين المخرج كمخرج ولكن كإنسان أكتر.

مستوى الورق والإخراج

وتابع نضال الشافعي: كنا مهتمين على مستوى الورق والإخراج على البعد الإنساني للشخصية وباقي الشخصيات، وكان لازم نسقط الضوء على الشخصية انها تكون منورة خلال الأحداث الدرامية للعمل.

وأوضح الشافعي: إحنا مش واخدين مواصفات مخرج بعينه عشان نتعامل معاه، وعملنا كوكتيل معين طلعنا منه محمود الوكيل.

وأضاف نضال الشافعي: نجاح العمل كان توفيق من ربنا وأول ما جالي الورق من المخرج وكان بيني وبين نفسي إن ده فيلم سينما مش مسلسل، وإن إحنا نقدمها في 5 حلقات يوميا كان تحدي بإنك إزاي نقدر نكسب المتفرج إنه يتابعنا لمدة 5 أيام.

تشارك نضال الشافعي البطولة في مسلسل روليت، النجمة نجلاء بدر في أول لقاء لهما في عمل فني، كما تحدث نضال عن أعماله الفنية في الفترة المقبلة، وحياته الشخصية وأفضل أعماله السابقة وتفاصيل أخرى عديدة.