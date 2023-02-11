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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات حرارة تحت الصفر بهذه المناطق خلال هذه الأيام.. تفاصيل حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من السبت الموافق 11 فبراير وحتى الخميس 16 فبراير على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

وعرضت قناة الأولي المصرية، بيان بدرجات الحرارة ليوم السبت وبقية أيام الأسبوع، وجاء طقس الأسبوع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، به أمطار وشبورة صباحية ونشاط للرياح واضراب في حركة الملاحة، كما يسود طقس بارد في الصباح، ومعتدل غائم نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.


يوم السبت 11 فبراير:

يشهد يوم السبت أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانًا على مناطق من مطروح والإسكندرية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأحد 12 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد بقية أيام الأسبوع نشاط رياح وأمطار ما بين خفيفة إلي متوسطة علي السواحل الشمالية.

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة الصغري تنخفض لتصل إلى (-1) على كاترين، فيما تسجل الإسكندرية 15 درجة عظمي و11 درجة صغري.

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