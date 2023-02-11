عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط شديد في سعر الذهب عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة، مسجلة ثاني خسائر أسبوعية على التوالي، إذ يقيم المستثمرون الخطوات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي الفترة المقبلة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1874.50 دولار للأونصة، فيما سجلت خسائر أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

مخاوف من كارثة اقتصادية.. تحذير مقلق من الفيدرالي الأمريكي بشأن سقف الديون

التضخم يتراجع.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

وعانت أسعار الذهب هذا الأسبوع مع بعض عمليات جني الأرباح وذلك بعد المكاسب الكبيرة منذ بداية نوفمبر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك ربما يتخذ مزيد من قرارات رفع الفائدة، رغم التأكيد على أن عملية انكماش الأسعار قد بدأت.

طلبات إعانة البطالة

للمرة الأولى في 6 أسابيع، ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، لكنَّها ظلت عند مستويات تاريخية متدنية، مما يؤكد مرونة سوق العمل على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. الدولار يتكبد خسائر كبيرة

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

أظهرت بيانات وزارة العمل أول أمس الخميس أنَّ طلبات إعانة البطالة الأولية زادت بمقدار 13 ألف طلب إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان متوسط التوقُّعات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للاقتصاديين يشير إلى تسجيلها 190 ألف طلب.

أما الطلبات المستمرة التي تشمل طلبات الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، فزادت بدورها إلى 1.69 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 28 يناير.

يذكر أن هذه البيانات تأتي بعد أسبوع من صدور تقرير حكومي منفصل أظهر زيادة غير متوقَّعة في الوظائف المسجلة على جداول الرواتب الشهر الماضي، في وقت انخفض فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 53 عامًا.

وعلى الرغم من أنَّ التعديلات الموسمية والمراجعات الأخرى للأرقام لعبت دوراً في هذا المجال، لكنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنَّ مثل هذه البيانات تؤكد الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

العقود الآجلة دولار الولايات المتحدة أسعار الذهب الدولار الذهب أخبار الذهب اليوم أخبار الذهب اليوم السبت أخبار انخفاص الذهب الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

موضوعات متعلقة

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. الدولار يتكبد خسائر كبيرة

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

تراجع الدولار عالميا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي المتوازنة عن التضخم

مخاوف من كارثة اقتصادية.. تحذير مقلق من الفيدرالي الأمريكي بشأن سقف الديون

التضخم يتراجع.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

تذبذب أسعار الذهب مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم 

ترشيحاتنا

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

هبوط شديد في سعر الذهب عالميا

اليوم.. بدء عرض مسلسل حكايات جروب الدفعة على هذه القناة

الطلاب يتوافدون على مدارس 12 محافظة في أول يوم دراسة بالترم الثاني

فتح كوبري فيصل المؤدي إلى شارع السودان أمام حركة السيارات

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

لأول مرة.. مباراة ملاكمة بين كفيف ومُبصر في بريطانيا

قبل شهر رمضان..كيفية تخزين الطعام بأمان في الفريزر؟

حشرة غريبة تغزو أحد ملاعب مكة المكرمة |شاهد

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ