هبوط شديد في سعر الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة، مسجلة ثاني خسائر أسبوعية على التوالي، إذ يقيم المستثمرون الخطوات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي الفترة المقبلة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1874.50 دولار للأونصة، فيما سجلت خسائر أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

وعانت أسعار الذهب هذا الأسبوع مع بعض عمليات جني الأرباح وذلك بعد المكاسب الكبيرة منذ بداية نوفمبر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك ربما يتخذ مزيد من قرارات رفع الفائدة، رغم التأكيد على أن عملية انكماش الأسعار قد بدأت.

طلبات إعانة البطالة

للمرة الأولى في 6 أسابيع، ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، لكنَّها ظلت عند مستويات تاريخية متدنية، مما يؤكد مرونة سوق العمل على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.

أظهرت بيانات وزارة العمل أول أمس الخميس أنَّ طلبات إعانة البطالة الأولية زادت بمقدار 13 ألف طلب إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان متوسط التوقُّعات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للاقتصاديين يشير إلى تسجيلها 190 ألف طلب.

أما الطلبات المستمرة التي تشمل طلبات الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، فزادت بدورها إلى 1.69 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 28 يناير.

يذكر أن هذه البيانات تأتي بعد أسبوع من صدور تقرير حكومي منفصل أظهر زيادة غير متوقَّعة في الوظائف المسجلة على جداول الرواتب الشهر الماضي، في وقت انخفض فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 53 عامًا.

وعلى الرغم من أنَّ التعديلات الموسمية والمراجعات الأخرى للأرقام لعبت دوراً في هذا المجال، لكنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنَّ مثل هذه البيانات تؤكد الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.