قرار عاجل من أمريكا تجاه الصين بعد أزمة منطاد التجسس

أضافت الولايات المتحدة أمس الجمعة، ست شركات صينية إلى لائحتها السوداء بعد تدميرها منطادا صينيا مجهزا بأدوات تجسس كان يحلق فوق الولايات المتحدة، مانعة تلك الشركات من الوصول إلى التقنيات والسلع الأمريكية من دون إذن.

وقال مساعد وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز في بيان إن "استخدام الصين المناطيد المرتفعة ينتهك سيادتنا ويهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال نائب وزير التجارة دون جريفز إن اللائحة السوداء للولايات المتحدة التي وضعت هذه الشركات الصينية الست عليها "أداة قوية لتحديد ومنع الجهات التي تسعى لاستخدام وصولها إلى الأسواق العالمية لإلحاق الضرر بالأمن القومي الأمريكي وتهديده".

وأضاف "لن نتردد في استخدام (هذه) اللائحة وأدواتنا التنظيمية والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

أزمة المنطاد

وكانت الصين أكدت أن المنطاد مدني ويستخدم لأغراض البحث، خاصة للأرصاد الجوية. غير أن لقطات التقطتها طائرات عسكرية أمريكية أظهرت أنه كان مجهزا بأدوات تجسس. ودفع هذا الاشتباك الدبلوماسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة نادرة للصين.

وتأتي هذه التطورات، بعدما أسقطت الولايات المتحدة، السبت، منطادًا صينيًا دخل أجواءها وقالت إنه "منطاد تجسس"، وهو ما دفع بكين للتعبير عن استيائها الشديد من الخطوة الأمريكية، وقالت إن هذا المنطاد "مركبة جوية مدنية غير مأهولة لإجراء أبحاث بشأن المناخ".

وأطلق البنتاجون مقاتلة من طراز F-22 لإسقاط المنطاد باستخدام صاروخ واحد من نوع AIM-9X Sidewinder قصير المدى لضرب وإسقاط البالون. وسقط المنطاد على بعد 6 أميال بحرية من سواحل ولاية ساوث كارولاينا، وامتد حطامه على مسافة 7 أميال.

واستخرج خفر السواحل الأميركية أجزاء من حطام المنطاد، قبل العمل على تحليل بياناته.

وذكر كيربي في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية "أجرت اتصالات بمسؤولين كبار في الإدارة السابقة وعرضت عليهم إحاطات" تتصل بتحليق مناطيد صينية في الأجواء الأمريكية إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولكن الرئيس السابق دونالد ترامب نفى تحليق مناطيد تجسس صينية مرات عدة فوق الولايات المتحدة، خلال فترة رئاسته.