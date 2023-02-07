الولايات المتحدة: لن نعيد بقايا منطاد الصين.. ونتعهد باستغلال الجهاز الملحق به

على الرغم من احتجاج بكين على قرار الولايات المتحدة بإسقاط منطاد أبحاث مدني صيني ، يبدو أن الولايات المتحدة لن تعيد ما تبقى من الجهاز.

وقال مسؤولون أمريكيون إن دراسة الحطام ستكشف الكثير لكنهم لم يوضحوا ما الذي سيظهر للضوء على وجه التحديد.

واعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن استعادة البالون الصيني ستستغرق وقتًا، حيث تعتزم إدارة بايدن استرداد الجهاز؛ من أجل 'استغلال ما نستعيده ونتعلم أكثر مما تعلمناه'.

تحدث سوليفان عن طائرة الطقس التي سقطت يوم الاثنين خلال ظهوره في قمة تحالف القيادة العالمية الأمريكية.

وفي إشارة إلى أن أفراد الخدمة مع البحرية الأمريكية وخفر السواحل كانوا في طريقهم لاستعادة البالون، صرح المسؤول كذلك أن واشنطن تعلمت الكثير بالفعل منذ أن قامت الأجهزة الأمنية بمراقبة البالون أثناء تنقله فوق أراضيها.

أشار جون كيربي، الذي يعمل كمنسق للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي ، إلى تصريحات سوليفان في إيجاز يوم الاثنين، حيث قال: 'جهودنا لمراقبة هذا البالون وما سنتعلمه من التعافي ستكون ذات قيمة. الوقت الذي كان علينا دراسة هذا البالون، على مدار بضعة أيام الأسبوع الماضي ، نعتقد ، كان مهمًا وسيمنحنا المزيد من الوضوح ليس فقط بشأن القدرات التي تمتلكها هذه البالونات؛ ولكن أيضًا بشأن ما تحاول الصين فعله بها '.

ومع ذلك، رفض كيربي مناقشة احتمال أن يكون الرئيس الصيني شي جين بينغ على علم بوضع البالون قبل نشر المعلومات. كما أشار المسؤول إلى أن مسؤولي إدارة بايدن اتصلوا بمسؤولين في عهد ترامب وزوّدوهم بمعلومات بخصوص الحادث:



وقال 'يمكنني أن أخبرك أننا قد تواصلنا مع مسؤولين رئيسيين من الإدارة السابقة وقدمنا ​​لهم إحاطات موجزة عن الطب الشرعي الذي قمنا به وأعربنا عن رغبتنا في إطلاعهم على ما تعلمناه".

وفي أعقاب اكتشاف البالون، واجهت إدارة بايدن موجة من الانتقادات، خاصة بعد أن اختارت السلطات الأمريكية إطلاق البالون قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الواقع ، قال العديد من الخبراء والسياسيين إن بايدن لم يتصرف بشكل حاسم بما فيه الكفاية.

وأوضح سوليفان أن الأمر استغرق وقتًا أطول لإسقاط البالون حيث أراد مسؤولو البيت الأبيض استبعاد احتمال الإصابة والدمار على الأرض ، مضيفًا أيضًا: 'في المرة الأولى التي أمر فيها أي رئيس أمريكي بإسقاط أي من هذه البالونات كان يوم السبت عندما فعلها جو بايدن '.

وظهرت تقارير عن المنطاد لأول مرة في 2 فبراير ، بعد السكرتير الصحفي للقوات الجوية البنتاغون العميد.

وأكد الجنرال بات رايدر، للجمهور، أن مسؤولي المخابرات كانوا يتتبعون منطادًا للمراقبة فوق مجال مونتانا الجوي. ومع ذلك، انتقدت الصين منذ ذلك الحين التكهنات المحيطة بالحادثة باعتبارها غير مناسبة بعد أن أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن الطائرة كانت تستخدم في أبحاث الأرصاد الجوية المدنية.