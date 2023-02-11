قبل عودة الدراسة.. مقترح برلماني لتعديل وتطوير مناهج الصف الرابع والخامس الإبتدائي

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب اقتراح برغبة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بشأن تعديل وتطوير مناهج الصف الرابع والخامس الإبتدائي .



وقالت "عبد الناصر" في مستهل الاقتراح أنه في ضوء متابعتنا لعمليات التطوير المنهجي التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمراحل التعليم الأساسي المختلفة فقد توصلنا إلى وجود بعض المُشكلات الفنية بمناهج كل من الصف الرابع والخامس الإبتدائي ، فعلى الرغم من تقديرنا الكبير لعمليات تطوير تلك المناهج والتي جعلتها مناهج ذات مستوى رفيع وتدعم بشكل كبير فكرة المواطنة والفهم والإبداع، إلا أنها تحتاج إلى بعض التعديلات التي من شانها تحقيق الأهداف العلمية المنشودة من وراءها .

أسباب التقدم بالمقترح



وتابعت أن تلك المشكلات تتمثل معظمها في الأتي :



1. طول الكم المنهجي الذي لا يتناسب مطلقاً مع الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الدراسي بشكل خاص والعام الدراسي بشكل عام و ذلك لأن معظم هذه المناهج مصممة لعام دراسي في دول أخرى أطول كثيرا من العام الدراسي في مصر.

2. عدم إتقان أعضاء هيئات التدريس بالمدارس للمحتوي العلمي لبعض تلك المناهج بشكل كافي ، ونذكر منها على سبيل المثال مادة تكنولوجيا المعلومات ICT .



3. ضعف التصميمات الخاصة بالمناهج بالكتب الدراسية والذي يدفع عدد كبير من أولياء الأمور إلى الإقدام على شراء الكتب الخارجية كبديل للكتاب المدرسي الذي يتم طباعته وتسليمة للطلاب دون جدوى حقيقية.

تعديل الكم المنهجى



وعليه فقد إقترحت أن يتم تعديل الكم المنهجي للكتب الدراسية لتتماشى مع الفترة الزمنية للفصل الدراسي في مصر، إلى جانب إعداد دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئات التدريس بالمدارس على المواد المُستحدثة وعلى رأسها المواد التكنولوجية، وذلك من أجل تأهيلهم ورفع كفائتهم وسرعة تناولهم لتلك المواد .

بروتوكولات تعاون



كما إختتمت الإقتراح بضرورة بحث إبرام بروتوكولات تعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال إعداد وطباعة الكتب الدراسية من أجل توفير كتاب مدرسي بجودة فنية وعلمية ومنهجية لا يقل عن جودة الكتب الخارجية وذلك تسهيلاً على أبنائنا الطلاب و أولياء الأمور بدلا من اضطرارهم لشراء الكتب الخارجية في كل المناهج و إهدار مليارات من الجنيهات من موازنة الدولة على طباعة كتب لا تستخدم و لا تؤدي الغرض منها .