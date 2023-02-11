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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالرغم من الطقس السيئ.. توافد كبير من طلاب كليتي العلوم والحقوق| شاهد

توافد كبير من طلاب
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق

توافد عدد كبير من طلاب كلية الحقوق وكلية العلوم  جامعة القاهرة، صباح اليوم على محاضرات اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

وجاء ذلك ، مع الطقس السيئ اليوم السبت ، ولكن حرص الطلاب على التواجد بالكليات مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى و انتظامهم بالعملية التعليمية من اليوم الأول .

وعلى الجانب الأخر،  أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/ 2023،  طبقاً للخطة الزمنية، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

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انتهاء جامعة القاهرة من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني.. غدا

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، إضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 
توافد كبير من طلاب كلتى العلوم والحقوق 

وأكد أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

طلاب كلية الحقوق كلية الحقوق كلية العلوم جامعة القاهرة محاضرات اليوم الأول من الفصل الدراسى الثانى الفصل الدراسي الثاني

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