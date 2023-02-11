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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة أسوان: استقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

صرح  الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن أجهزة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، مع الحرص على عدم دخول الطلاب بدون إثبات الشخصية، مع استمرار عمليات التعقيم و التطهير للقاعات الدراسية، علاوة على مراعاة ترك مسافات كافية داخل القاعات وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظاً على التباعد الاجتماعى.

 

ووجه الدكتور أيمن عثمان  رئيس جامعة أسوان بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة.

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العام الدراسى

ومن جانبه أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بشكل عام بالكليات المختلفة التي يبلغ عددها 19 كلية ومعهد، وأيضاً التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية،مع رش وتعقيم القاعات والمعامل بين فترات المحاضرات، في مختلف فروع الجامعة بصحاري وأسوان الجديدة وأبوالريش، مع عدم السماح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة، بجانب إجراء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية وسيارات الجامعة.

 

الجدير بالذكر أن أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بداية الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2022-2023، وفق الخريطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسى الثانى، سيكون من يوم 11 فبراير 2023.

 

جهود جامعية

وأشارت الوزارة إلى أن الفصل الدراسى الثانى للجامعات، يستمر من يوم 11 فبراير 2023 حتى يوم 1 يونيو 2023، أى استمرار دراسة الترم الثانى 2022-2023، لطلاب الجامعات لمدة 16 أسبوعاً. 

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2023، ستعقد خلال شهر يونيو القادم 2023، وفق طبيعة الدراسة والامتحانات بكل جامعة.

هذا وفي ضوء الحراك الإقتصادى والإستثمارى الذى تشهده محافظة أسوان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها عاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الإفريقى ، وبناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدفع عجلة الإستثمار والتنمية في شتى المجالات لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الإستثمارية. 
 

وكان قد تم اليوم عقد جلسة الإستفسارات لطرح الأرض المملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة بكورنيش النيل ( إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال ) ، والتي تقع على مساحة 7133 م2 ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ والمسئولين في الشركة للرد على إستفسارات المستثمرين الراغبين في المشاركة أو الشراء لقطعة الأرض من أجل تحقيق الإستغلال الأمثل لها في أحد المشروعات الإستثمارية سواء كانت سياحية أو خدمية أو ترفيهية .

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