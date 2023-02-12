سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 12-2-2023

شهد سعر الذهب ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-2-2023؛ في محلات الصاغة دون أي تغيير يذكر بمعظم الأعيرة المختلفة.

وفقا لتقارير صادرة عن منصة إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص في تحديد سعر المعدن الأصفر والذي أظهر تراجعا بمقدار 5 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا ليسجل 1705 جنيها للبيع و 1715 جنيها للشراء مقابل 1710 جنيها للبيع و 1720 جنيها للشراء بفارق 5 جنيهات.

عيار 24

بلغ سعر عيار سعر عيار 24 حوالي 1949 جنيها للبيع و 1960 جنيها للشراء بعد أن تراجع بمعدل 5 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1461 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء بتراجع 5 جنيهات في الأسبوع الماضي.

عيار 14



وصل سعر عيار 14 نحو 1137 جنيها للبيع و 1143 جنيها للشراء بتراجع 3 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

سعر أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 60.601 ألف جنيه للبيع و 60.956 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.95 مليون جنيه للبيع و 1.96 مليون جنيها للشراء.

محددات الذهب



وقال خبراء الذهب إن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية التي تتحكم في تسعيرة المعدن الأصفر من أبرزها قيمته في البورصات العالمية و قوي العرض والطلب وقيمة العملة الأجنبية.

اعتبر المحللون أن تغيير أي من تلك العوامل من شأنه التأثير في سعر الذهب، معتبرين أن التذبذب الذي يشهده المعدن الأصفر في البورصات العالمية بين الزيادة والانخفاض هو أمر طبيعي في الوقت الحالي لعدم وضوح الرؤي الاقتصادية.

و طلب المحللون من المستهلكين باقتناص الفرص في حالات انخفاض سعر الذهب بشراء عيار 21 باعتباره الأكثر قيمة وبالتالي سيكون مخزنا جيدا للثروات والمدخرات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

سعر المصنعية



وعلي سياق متصل كشفت شعبة الذهب، عن عدم وجود أي زيادات في قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية والتي سبق وأن اقرتها وزارة المالية، معتبرة أن سعر الضريبة يستهدف تنظيم تحصيل الضريبة بناء علي اتفاق مسبق بين مصلحة الضرائب والشعبة.

أضافت الشعبة انه يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر



شراء السباك من المواقع الإلكترونية



وحذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا معتبرة أنها شيء خطر وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم الحصول على من البائع .

لماذا الذهب



ويهتم الكثير من المستهلكين خصوصا المقبلين علي الزواج في اقتناء الذهب باعتباره ملاذا آمنا للثروة والمدخرات في أوقات ارتفاع معدلات التضخم والأسعار خصوصا وأنه بديل للعقارات والأصول الأخرى.

ويتابع المهتمون بأسعار الذهب اخبار المعدن الأصفر صعودا وهبوطا لإختيار أنسب الأوقات لشراء واقتناء الذهب في حالات هبوط الأسعار أو التصرف بالبيع في المدخرات الذهبية في حال زيادتها .

ويلجأ البعض للاستثمار في الذهب بدلا من الإيداعات في البنوك كالاكتتاب في الشهادات أو الادخار نظرا لإختفاء عبء المخاطرة والذي تتضمنه الشهادات في حالات ارتفاع الأسعار او تراجع معدلات الفائدة في البنوك.

الذهب والدولار



وبحسب تقارير اقتصادية والتي رصدت تأثر سعر الذهب بالدولار في الوقت الحالي و الذي يظهر استقرارا تاما باعتباره أمرا إيجابيا في الاقتصاد المصري



سعر السوق العالمي



وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية، قد تراجعت أمس الجمعة، تراجعًا طفيفًا، نتيجة ارتفاع الدولار، في ظل حالة من الضبابية، وعدم اليقين، حول إمكانية رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك « التضخم» يوم الثلاثاء المقبل، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.









