عمرو أديب: انتشار أعمال النهب في تركيا بعد الزلزال المدمر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أعمال نهب وسرقة تحدث في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له بجانب سوريا.

وأوضح عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "جميع من شاهد آثار زلزال تركيا المدمر، قالوا إن هذه أكبر كارثة تواجه أنقرة منذ 100 عام.

وأكد عمرو أديب، أن أرقام الوفيات والمصابين تخطت كل الأرقام السابقة، مضيفا: “فيه ناس استغلت الكارثة، وارتكبت عمليات سطو وسرقة، شاهدنا هذا الأمر في دول كثيرة”.

ونوه بأن تركيا تحفظت على عدد من المقاولين بسبب بناء عمارات مخالفة، أدت إلى زيادة الوفيات جراء الزلزال، مؤكدا أن الحكومة شكلت لجنة خاصة للتحقيق مع هؤلاء المقاولين.

