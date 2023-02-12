وقتكم انتهى.. الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا

صرح مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، بأن الولايات المتحدة تنتهي، وأن قدرتها على تغير الملوك والرؤساء في المنطقة قد انتهت.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكري الثورة الإيرانية، حيث أضاف نقدي، أن الولايات المتحدة لم تعد أمامها حيلة أمام الاقتصاد الصيني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنادي منذ أكثر من 30 عاما بالقضاء على حزب الله، ولكن الحزب ما زال قائما ويمارس نشاطاته.

وتابع: "كما أن أميركا خلفت 600 ألف قطعة سلاح في أفغانستان وخرجت صاغرة من هذا البلد وهربت هروبا ولم تستطع حتى إجلاء عملائها".

وعلى جانب آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يستبعد إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ بسبب مواقف طهران بشأن عدد من القضايا الدولية.

وأوضح بوريل، في مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية، إنه: "على الرغم من أن (الاتفاقية) كانت ناجحة في البداية، فإن (الولايات المتحدة) انسحبت منها، وفي وقت لاحق، اتخذت إيران موقفا يصعب التوصل معها إلى أي اتفاقات"، حسبما ذكرت شبكة "العربية"،

وأشار بوريل إلى أن "قمع الحركات الداخلية، ولا سيما النسائية، واستخدام عقوبة الإعدام، وإمداد روسيا بالأسلحة، على الرغم من نفي السلطات القيام بذلك، إلا أن هناك الكثير من الأدلة التي تؤكد ذلك، خلقت بيئة جعلت الاتفاق النووي أكثر تعقيدا".