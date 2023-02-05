عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إيران حوار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية في إيران اليوم الأحد، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في منشأة فوردو النووية يتم منذ نوفمبر 2022.

وقالت الوزارة في بيانها: "أبلغنا الوكالة الدولية ببدء التخصيب في موقع فوردو في نوفمبر الماضي ولم تنفذ أي إجراءات جديدة في هذا الشأن منذ ذلك التاريخ".

جاء ذلك بعد  أسبوعين من إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عزمه التوجه إلى إيران خلال فبراير لحض طهران على زيادة تعاونها بشأن أنشطتها النووية، بعد تقليصه منذ أشهر في ظل توترات بين طهران وكل من الوكالة وأطراف غربية، وفي ظل جمود يسود مباحثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

بيان رباعي: إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو

الطاقة الذرية تعلن بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو

هجوم على جروسي

وهاجمت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت إن تصرفه "غير مقبول"، بعد تقرير للوكالة حيال تعديلات على أجهزة طرد مركزي، تؤكد طهران أنه استند إلى "خطأ" من أحد المفتشين الأمميين.

كانت الوكالة أفادت في تقرير سري هذا الأسبوع بأن إيران أدخلت تعديلاً جوهريًا على الربط بين سلسلتين تعاقبيتين من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في منشأة فوردو، من دون الإبلاغ عن ذلك بشكل مسبق.

وردت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن التقرير يعود إلى "خطأ" من مفتّش دولي، وأن المسألة تم "إيضاحها" قبل صدور التقرير إلى الدول الأعضاء.

والسبت، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي قوله "بعثنا برسالة إلى الوكالة بأن المفتش ارتكب خطأ ورفع تقريرا غير دقيق. لكن مجددا، قام المدير العام للوكالة بنشر ذلك عبر الإعلام". وأضاف: "هذا التصرف غير احترافي وغير مقبول، ونأمل في ألا يواصل المدير العام للوكالة هذه الممارسة، لأن هذا الأمر غير مقبول حيال سمعة الوكالة".

وأورد تقرير الوكالة بأن المفتشين اكتشفوا خلال عملية تفتيش غير معلنة في 21 يناير، أن "سلسلتي طرد مركزي من طراز آي آر-6... مترابطتان بطريقة تختلف اختلافا جوهريا عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة".

لمواجهة نووي إيران.. إسرائيل تطلب من أمريكا شراء طائرات F15

بعد الحكم عليه بالإعدام.. إيران تتهم بريطاني بإغتيال أكبر عالم نووي

وأضافت أن إيران استخدمت هاتين السلسلتين منذ أواخر 2021 لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل لـ60 بالمئة.

وفي بيان مشترك الجمعة، رأت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بأن التصريحات الإيرانية عن استناد التقرير الأممي إلى خطأ من أحد المفتشين الدوليين، هي "غير كافية".

وقال البيان المشترك إن التغيير "يتعارض مع التزامات إيران" وإن "عدم الإخطار المسبق يضعف طاقة الوكالة على الحفاظ على قدرة الكشف السريع في المنشآت النووية الإيرانية".

وأبدى جروسي في 24 يناير عزمه زيارة إيران لإجراء حوار سياسي تشتد الحاجة له" مع الإيرانيين، في ظل جمود مباحثات إحياء اتفاق 2015، الذي أتاح تقييد أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية.

فرنسا ترامب ايران فوردو منشأة فوردو تخصيب اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية دونالد ترامب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023.. استعلم عنها الآن

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

موضوعات متعلقة

نتنياهو: أوروبا أقرب إلى التوافق مع إسرائيل بشأن إيران

تقرير فرنسي: إسرائيل حددت 3 آلاف هدف عسكري في إيران

بيان رباعي: إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو

إيران: على فرنسا إخبار العالم بكيفية حصول إسرائيل على السلاح النووي

مكتب نتنياهو ينفي أي تفاهمات سرية مع أمريكا بخصوص إيران والسلطة الفلسطينية

ترشيحاتنا

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

منتخب مصر للشباب يتدرب بالكلية الحربية .. ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق

هتخلي جوزك يتجوز عليكي.. رضوى الشربيني تحذر النساء من أخطاء كارثية

تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام جالاتا سراي بالدوري التركي

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ختام اليوم

بسبب منطاد التجسس.. وزير النقل الأمريكي يلمح لإمكانية فرض عقوبات على الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل لاحظته؟..شاهد شاب طبق الأصل من محمد صلاح في عقد قرآن أنتيكا

تزوج فيها سرا 12 عاما.. قصة بيع فيلا محمد عبدالوهاب بمبلغ خرافي| خاص

أم تستغيث من حفاضات الأطفال : بها غش وعيوب تسبب أمراضًا جلدية

طريقة تحضير بطاطس سماش زي الجاهزة

فيديو

شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل

البانيه بـ 165 جنيه.. تفاصيل أسعار الدواجن

البخيل وأنا الحقيقي..ادعى الفقر طوال حياته وبعد وفاته اكتشفوا معه 300 جنيه ذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ