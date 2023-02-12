مصرع سائق في تصادم تروسيكل وسيارة بأسيوط

لقى سائق تروسيكل مصرعه إثر اصطدامه بسيارة أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح في أسيوط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بسيارة أعلى كوبري الواسطى ووجود حالة وفاة.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام تروسيكل بدون لوحات بسيارة مجهولة أعلى كوبري الواسطى ولازت بالفرار.

أسفر الحادث عن مصرع سائق التروسيكل وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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