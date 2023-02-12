مصرع فتاة سقطت من أعلى منزل بأسيوط

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة بعد أن سقطت من أعلى منزلها بقرية النواورة بمركز البداري في أسيوط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى البدارى المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول " حسناء. ي. ي" 15 عاماً، جثة هامدة إدعاء سقوط من أعلى المنزل.



انتقل ضباط المركز وبسؤال أهليتها أقروا بسقوطها من أعلى المنزل مما تسبب في الوفاة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.