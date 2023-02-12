الإنترنت أرض خصبة للإرهاب.. تحذيرات من أمين عام الأمم المتحدة للعالم

حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، شعوب العالم من خطر الإرهاب الذي أصبح ظاهرة تهدد حياة الملايين من البشر على كوكب الأرض.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبر صفحته على "تويتر": "‏تجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة الإنترنت أرضا خصبة لنفث سمومها الشريرة".

وأضاف جوتيريش: "اليوم وكل يوم، دعونا نعمل معا لبناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولية واستقرارا لا مكان فيها للإرهاب والتطرف العنيف".

وفي وقت سابق، حذر أنطونيو جوتيريش، من أن العالم قد يكون متجهاً نحو "حرب أوسع"، في وقت تتزايد "مخاطر التصعيد" في أوكرانيا، وذلك في خطاب قاتم عرض فيه أولوياته للعام 2023.

وقال جوتيريش: "لقد بدأنا العام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نر مثلها في حياتنا"، بين الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ والفقر المدقع.

وشدد على أنه "علينا أن نستيقظ وننكب على العمل"، معددا قائمة مسائل ملحة في العام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا.

وتابع: "فرص السلام لا تكف عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكف عن التزايد".

وعلى نطاق أوسع، ندد جوتيريش بغياب "الرؤية الاستراتيجية" وبـ"ميل" صناع القرار السياسيين والاقتصاديين إلى التصرف على المدى القصير.