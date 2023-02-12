للإنفاق على المخدرات.. مدمنون ينتحلون صفة رجال شرطة ويسرقون شقة بحلوان

اقتحم 5 رجال شرطة مزيفين شقة بحلوان واستولوا علي أموال ومجوهرات للإنفاق علي شراء المواد المخدرة ، تم ضبط المتهمين بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال تواجدها وأنجالها بالشقة سكنها فوجئت بقيام 4 أشخاص "مجهولين" بكسر باب الشقة والدخول إليها مدعين بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ر4 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم وضبط السيارة الميكروباص المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض"مطواه" وطبنجة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة"، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها عدا المبلغ المالى أقروا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية وشراء المواد المخدرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.