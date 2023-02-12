شقيق أفشة يثير غضب جماهير الأهلي.. شاهد

أثار طه مجدي شقيق محمد مجدى أفشة لاعب الأهلي، غضب جماهير الأهلي في الساعات الأخيرة، بعد جلوس شقيقه احتياطيا في مباراة المارد الأحمر وفلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب شقيق أفشة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “معلش يا جماعة أصل معلول وديانج عندهم رصيد”.

وأضاف: “شوية جماهير لامؤخذة”، مما أثار غضب جماهير النادي الأهلي ودفعهم للهجوم عليه هو وشقيقه محمد مجدى أفشة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وانتها مشاركة الأهلي الثامنة في كأس العالم للأندية 2022، بحصوله على المركز الرابع، بعد الخسارة من فلامنجو (2-4)، في مباراة تحديد المركز الثالث.



وسجل الأهلي ظهورا سيئا في هذه النسخة بعد خسارته برباعية للمباراة الثانية على التوالي، حيث سبق وهزمه عملاق أوروبا ريال مدريد (1-4)، في نصف النهائي.