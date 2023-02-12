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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد الضحـايا السوريين جراء الزلزال في تركيا لـ 1202 قتيلا

صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا السوريون في تركيا إلى 1202 قتيلا، وأفاد المرصد السوري، بمعلومات تفيد بوجود المزيد من الجثامين لا زالت في تركيا.

ووصلت اليوم جثامين 121 من الضحايا السوريين ممن توفوا نتيجة الزلزال المدمّر في تركيا إلى الأراضي السورية.

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ووصلت عدد الجثامين التي جرى إدخالها الي سوريا من إلى 1076 خلال الأيام الماضية.


وكان قد اعتبرت الأمم المتحدة، إنها منيت بالفشل في شمال غرب سوريا، مع العدد الكبير للضحايا، وتاخر جهود الإنقاذ والمساعدة.

وطالبت الأمم المتحدة، بضرورة تصحيح الإخفاقات في شمال غرب سوريا بأسرع ما يمكن.

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