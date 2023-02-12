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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة منتظرة.. قرار حاسم من إدارة ليفربول بشأن مصير يورجن كلوب

يورجن كلوب
يورجن كلوب

كشف تقرير صحفي عن قرار إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ، بشأن مستقبل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، بعد تدهور نتائج الريدز هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كلوب مستمر في قيادة ليفربول الموسم المقبل، حيث تجهز إدارة النادي مفاجأة للمدرب الألماني بمنحه ميزانية ضخمه لضم لاعبين جدد في الصيف المقبل لإعادة بناء الفريق والمنافسة على البطولات من جديد.

وأضافت الصحيفة، أن التعاقد مع جود بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على رأس أولويات يورجن كلوب في الميركاتو الصيفي، كما يعد التعاقد مع ماتيوس نونيز لاعب وولفرهامبتون ضمن الخيارات المطروحة.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

ليفربول كلوب نادى ليفربول يورجن كلوب بيلينجهام

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