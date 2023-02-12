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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة

امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة وضعت السم في الأكل وحرقت الشقة

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية عن حادث أليم وقع في الشرقية، قامت فيه زوجة بالتخلص من زوجها بطريقة بشعة يوم عيد ميلادها. 

شاهد الفيديو: 

اندلع حريق في إحدى الشقق السكنية بقرية المجفف دائرة مركز ديرب نجم، ووصل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

لكن بعد فحص الشقة تم العثور على جثة محمد داخل شقته، وتبين تصدع أحد الحوائط من شدة النيران فتم نقل الجثة  إلى المستشفى، والتحفظ عليها بالثلاجة و تحرير محضر بالواقعة.

بدأ الحادث في بدايته طبيعي، لكن رجال المباحث كان رأيهم أن الحادث "بفعل فاعل"، وهو ما تبين بالفعل.

فباستجواب زوجة المجني عليه كُشف السر كله، وروت بأنه كان هناك خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وفي يوم عيد ميلادها قامت بوضع سم في الطعام، وقامت بإحضار زجاجات البنزين لتشعل النار في الشقة وتتخلص من الزوج.

وبالتحريات تبين أنه قبل الحادث بيوم حدثت مشادة كلمية وخلافات أسرية بين الزوجة والمجني عليه زوجها قامت بسببها بإحضار زجاجات بنزين وقامت بإشعال النيران بالشقة خلال تواجد زوجها به.

وبذلك تمكن ضباط مباحث المركز من كشف غموض الواقعة وضبط الزوجة المتهمه واللي اعترفت بإرتكابها الواقعة وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واللي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بقرية المجفف دائرة مركز ديرب نجم وأسفر الحريق عن التهام محتويات الشقة ومصرع محمد 30 سنة وأنه السيطرة على الحريق.

وقررت نيابة مركز ديرب نجم حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة، وذلك  بعد  اعترافها بارتكابها الواقعة وعرضها علي نيابة مركز ديرب نجم.

وتم إصدار تصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من الصفة التشريحية، لدفن المجني عليه محمد الذي قُتل من زوجته في يوم عيد ميلادها، بسبب خلافات زوجية كانت في اليوم السابق ليوم قتله.

نهاية مأساوية وصل لها الزوج والزوجة، ربما كان هناك سر آخر لم يُكشف بعد، ولكن الأكيد أن الخلافات الأسرية هي طبيعة من طبائع أمور الحياة، ولم تكن يوماً سبباً للقتل. 


 

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