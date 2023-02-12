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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة البرلمان تناقش دور القومي لتنظيم الاتصالات للتوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني

مجلس النواب
مجلس النواب

 ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم رئيس اللجنة، دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على شبكات المعلومات الدولية (الانترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتضمن عرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعريف بالأمن السيبراني، والحروب السيبرانية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، بالإضافة الى التوسع في الاعتماد على شبكات الاتصالات واستخدامات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال اعداد كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة ومن مختلف المراحل العمرية وضرورة العمل على حماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية العرض اوصت اللجنة بالقيام بزيارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية لمزيد من الاطلاع على جهود الجهاز في تنظيم سوق الاتصالات المصري واستكمال العرض الخاص باهمية ومخاطر الأمن السيبراني.

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الأمن السيبراني التحول الرقمي النائب أشرف حاتم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

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