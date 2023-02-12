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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رئيس الأوبرا الجديد: جذب المبدعين من أنحاء العالم وتقديم أشكال فنية مميزة

صدى البلد

أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الجديد  مع بداية توليه المسئولية  خلال لقائه مع وزيرة الثقافة وجهت بضرورة تطوير خطة وإستراتيجية العمل بدار الاوبرا المصرية بما يتوافق مع التوجهات الفنية العالمية والمدخلات والتقنيات الحديثة التى يشهدها العالم .  


وأشار داغر إلى أن دار الأوبرا تعد أحد أهم المنارات الثقافية فى مصر والوطن العربى ، موضحا الحرص على تنفيذ خطة طموحة تهدف الى استمرار نجاح العروض وتطوير مستواها من خلال العمل على جذب المبدعين من مختلف انحاء العالم وتقديم اشكال ومواد فنية جادة ومميزة ، الى جانب تحديث تقنيات المسارح المختلفة التابعة حفاظا على المكانة الفنية الفريدة التى تحققت للاوبرا منذ افتتاحها .

وكانت  الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة قد اصدرت قرارا بندب الدكتور خالد داغر استاذ الة التشيللو بقسم الوتريات بالمعهد العالى للكونسرفتوار باكاديمية الفنون ورئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه للعمل رئيسا لدار الاوبرا المصرية لمدة عام خلفا للدكتور مجدي صابر الذى انتهت فترة انتدابه الخميس الماضي 

جدير بالذكر ان الدكتور خالد داغر ينتمي لأسرة فنية عريقة فوالده عازف الكمان العالمي الراحل عبده داغر ، التحق بالمعهد العالى للكونسرفتوار باكاديمية الفنون وحصل على البكالوريوس عام 1992 ثم الماجيستير في الفنون عام 2003 والدكتوراة عام 2007 ، شارك بالعزف مع اوركسترا القاهرة السيمفونى والعديد من فرق الأوركسترا العالمية ويعد من القلائل الذين يجمعون بين إتقان عزف الموسيقى الغربية والشرقية ، ويعد أحد صناع الموسيقي التصويريه في الدراما والسينما بجانب بعض الالحان الموسيقية لمجموعة من المطربين ومثل مصر في العديد من المحافل الدولية كما اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه واشرف على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالاوبرا .

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