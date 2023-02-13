استكمال مشروع الصرف الصحي حلم أهالى عزبة الزناتي بالشرقية

معاناة يعيشها أهالي عزبة الزناتى - التابعة لمركز منيا القمح - فى محافظة الشرقية ، بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عده أعوام .

قال المواطن عماد إبراهيم ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي عزبة الزناتى - التابعة لمركز منيا القمح - فى محافظة الشرقية من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى داخل العزبة والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحى منها أسفل المنازل، ما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

وأشار إلى أن "شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

وتابع: "نعانى من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحى بالشوارع، مما أصاب أهالى القرية بالأمراض، خاصة الأطفال، والطريق غير مرصوف بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى".

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