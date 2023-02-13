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أخبار البلد

الطاقة الذرية تنتهي من تدريب الدفعة الثانية من طلاب المدرسة الفنية النووية

صدى البلد

صرح  الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأنه تم تنظيم برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي للدفعة الثانية من طلاب السنة النهائية بقسم الالكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة والتي تسعى لتوفير الكوادر الفنية للبرنامج النووي المصري والمحطة النووية بالضبعة.

وقد تم تنفيذ التدريب بمعامل ومنشآت هيئة الطاقة الذرية بأنشاص متمثلة في قسم الهندسة والأجهزة العلمية والذي أنشئ منذ عام  1962، ويعتبر مدرسة علمية متميزة تذخر بها هيئة الطاقة الذرية في مجال الأجهزة العلمية والهندسية والالكترونيات المتخصصة في المجال النووي، وذلك تحت إشراف  الدكتور/ هانى كسبان رئيس القسم وممثل الهيئة فى مجلس ادارة المدرسة وبمعاونة نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وقد تناول التدريب محاضرات نظرية وتدريباً عملياً على كيفية استخدام الكواشف النووية في قياس المستوى الإشعاعي في البيئة الصناعية وكيفية استخدام أجهزة جمع البيانات في قياس الإشارات النووية الناتجة عن استخدام تكنولوجيا النظائر المشعة في الصناعات البترولية المختلفة. وكذلك التدريب على كيفية استخدام تكنولوجيا القياسات النووية والالكترونيات في الكشف عن الأعطال لأبراج التقطير في صناعات تكرير البترول وكذلك تم التدريب على كواشف اشعة جاما المختلفة وكيفية معايرة الاجهزة الإلكترونية واجهزة الكشف الاشعاعى . كما شمل التدريب عمل زيارات ميدانية الى مفاعل مصر البحثى الاول ومجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وقسم الوقاية والدفاع المدنى وقسم المعجلات ومحطة معالجة المياه بمركز البحوث النووية.

وصرح  الدكتو هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والمشرف على مركز البحوث النووية بأنشاص بأن هذا التدريب المتخصص قد شارك فيه نخبة من علماء مركز البحوث النووية وهم الدكتور  محمد السيد الطوخى والدكتور السيد حسن مهدى والدكتورة زينب الشرقاوى والدكتور عماد الشائلى والدكتور محمد حماد والمهندس خالد لطفى  من قسم الهندسة والاجهزة العلمية وتحت إشراف الدكتورة / ليلى فكري – نائب رئيس الهيئة الأسبق والدكتور طه محمد طه والدكتورة نهى صلاح من قسم الوقاية والدفاع المدنى والدكتور بركات على والدكتورة نرمين عاطف من قسم المعجلات. و الدكتور / نادر عبدالحليم مدير مفاعل مصر البحثى الاول والدكتور مجدى ذكى مدير مفاعل مصر البحثى الثانى والدكتور محمد كساب المشرف على محطة معالجة المياه.  

وقال الدكتور  شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هيئة الطاقة الذرية قد قامت بتدريب الدفعة الأولى من طلبة المدرسة العام الماضي والتي قد تم تعيين جميع طلابها بهيئة المحطات النووية كأول دفعة من الفنيين المصريين، وانها تستكمل التدريب للدفعة الثانية لاستكمال الكوادر الفنية للمحطة النووية بالضبعة.

يأتى ذلك في إطار دعم هيئة الطاقة الذرية للبرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء والذي يشمل إعداد الكوادر البشرية للمحطة النووية بالضبعة باعتبار هيئة الطاقة الذرية المدرسة العلمية العريقة في مصر والتي تمتلك الكوادر المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

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