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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى شبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، استمرار متابعته الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كافة المعوقات على أرض الواقع لكافة القطاعات، للإنتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى .

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جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها "محافظ القليوبية" لمُتابعة مشروعات الرصف الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على آخر الأعمال التي تم تنفيذُها، ومعدلات التنفيذ الفعلية للشركات المُنفذة، ورصد أي ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، لدخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها طبقاً للجداول الزمنية المحددة.


واستهل "المحافظ" جولته بمُتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق شبين القناطر / قليوب بنطاق قرية نوى ووجه "الهجان" القائمين على الأعمال برفع معدلات العمل لإنجاز الطريق في المدة المُقررة لسهولة الحركة المرورية كونه طريق حيوي وهام، مع مراعاة الدقة والإلتزام بالمواصفات الفنية أثناء الرصف.


ثم استكمل الهجان جولته بتفقد أعمال الرصف  الجارية بقرية الأحراز طريق عرب الحمامشة وعزبة الشقري ، كما تابع "المحافظ" جولته بتفقد  أعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية من بداية كوبري كفر شبين حتى قرية المريج.

وفي سياقٍ مُتصل تفقدَّ " محافظ القليوبية" مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي تبلُغ مساحتها الكلية(١٦٥٠٠) متر، مكونة من ٦ مباني من بينهم المبنى الرئيسي على مساحة(٤٥٠٠) متر مكون من أرضي وستة أدوار علوية، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض على مساحة(١٧٠٠) متر، ومبنى البلازما والدم على مساحة (٥٠٠) متر، ومبنى لمولدات الكهرباء، ومبنى لخزانات المياه والقائم بالتنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، وقد وصلت نسب التنفيذ للمستشفى ككل إلى ١٧%..


وعلى صعيدٍ آخر تفقدَّ "المحافظ" أعمال تطوير حديقة ترعة زفيتة بمدينة شبين القناطر، ضمن أعمال الخطه الإستثمارية للعام المالي الحالي، والمقامة على مساحة ١٢٠متر، وتم الإنتهاء من حوائط الحديقة وجاري تغطية الجدران بالطوب الفرعوني لإبراز مظهر جمالي للحديقة بالإضافة إلى الأشجار التي سيتم زراعتها وتوفير فرص للشباب.


كما تابع "الهجان" أعمال تطوير حديقة المرصفاوية بجوار مزلقان السلخانة طريق شبين القناطر قليوب ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي،  والتي تبلُغ مساحتها ٩٥٠ متر تقريباً، وقد تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة٨٠٪ ، وشددَّ "الهجان" بسرعة إنهاء كافة الأعمال وسرعة توريد الأشجار التي سيتم زراعتها داخل الحديقة ليتم فتحها أمام المواطنين لخلق متنفس جديد لهم علاوة على توفير فرص عمل للشباب من خلال عمل عربات طعام ومشروبات لخدمة زائري الحديقة ولتوفير فرص عمل حقيقية للحد من البطالة.


ووجه "محافظ القليوبية" بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المدرجة ضمن أعمال المبادرة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تهدُف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقُرى الأكثر أحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير «حياة كريمة» للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

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