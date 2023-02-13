طارق نصير: اتفاقيات البرلمانين العربي والإفريقي تفيد شعوب المنطقة

طالب النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان، بأن يكون هناك اجتماعات شهرية دورية بين البرلمان العربي والإفريقي للتعاون والتكامل من الناحية الاقتصادية والسياسية لتوحيد الجهود ووحدة الموقف السياسي ،بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية بين البرلمانين على أن تكون مرة كل شهر لبحث اخر المستجدات التي تطرأ على الساحتين العربية والافريقية لتوحيد المواقف المشتركة والتنسيق الدائم بينهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي وبحضور فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا الذي حل كضيف شرف في المؤتمر الخامس للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

e73a45cc-4c13-4b55-b5b4-d48f76dc0d9b



وشدد اللواء طارق نصير، على ان البرلمان العربي حريص على تعزيز التعاون مع البرلمان الإفريقي لما يجمعهم من روابط تاريخية وثقافية وشعبية ومصالح استراتيجية مشتركة.

وأشاد نصير بما اتفق عليه رئيس البرلمان العربي مع نظيره الإفريقي على عدة محاور من أهمها التنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية و الأمن الغذائي وتغيير المناخ والقضية الفلسطينية والاساءة الي الأديان ومكافحة الإرهاب وأن هذه الاتفاقيات تصب في صالح الشعوب العربية والافريقية.