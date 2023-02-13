الإسكندرية.. انهيار شرفة منزل بحي الجمرك دون إصابات

انهارت شرفة عقار بمنطقة اللبان، التابعة لحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين دون وقوع إصابات بين المواطنين.

بدأت الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بسقوط شرفة عقار بمنطقة اللبان وسط المحافظة دون بين المواطنين بمحل البلاغ.

انتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية المعنية لمكان العقار وتواجد رئيس حى الجمرك وقسم شرطة اللبان والتدخل السريع.

وعقب المعاينة المبدئية، تبين انهيار شرفة بالعقار رقم 5 بشارع الخلعي، وجاري إزالة الأجزاء الخطرة، ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى الاجراءات اللازمة.