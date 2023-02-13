شكرا لكم.. أحمد موسى يوجه التحية للشعب الإماراتي وبن زايد وبن راشد| فيديو

وجه الإعلامي محمد موسى، التحية للشعب الإماراتي والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "شكرا لكم من مواطن مصري بيحب بلده وبيحب اللي يحب بلده".

وأشار الإعلامي أحمد موسى: "شكرا لكم على استقبال الرئيس السيسي والوفد المصري المرافق المشاركين في القمة العالمية للحكومات"، متابعا: "حفاوة استقبال كبيرة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "نحن على مر الزمن علاقتنا متميزة مع أشقائنا في الإمارات"، متابعا: "مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات، والرئيس السيسي يشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي".

وتابع: "الرئيس السيسي شرح كيف ساندت دول الخليج الدولة المصرية، والمواقف التي دعمت فيها دول الخليج الدولة المصرية".