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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكرا لكم.. أحمد موسى يوجه التحية للشعب الإماراتي وبن زايد وبن راشد| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي محمد موسى، التحية للشعب الإماراتي والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد.

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الرئيس السيسي يدعو الإمارات والأشقاء العرب لزيادة الدعم المقدم لـ سوريا

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "شكرا لكم من مواطن مصري بيحب بلده وبيحب اللي يحب بلده".

وأشار الإعلامي أحمد موسى: "شكرا لكم على استقبال الرئيس السيسي والوفد المصري المرافق المشاركين في القمة العالمية للحكومات"، متابعا: "حفاوة استقبال كبيرة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "نحن على مر الزمن علاقتنا متميزة مع أشقائنا في الإمارات"، متابعا: "مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات، والرئيس السيسي يشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي".

وتابع: "الرئيس السيسي شرح كيف ساندت دول الخليج الدولة المصرية، والمواقف التي دعمت فيها دول الخليج الدولة المصرية".

أحمد موسى الرئيس السيسي الشيخ محمد بن راشد الإعلامي أحمد موسى الامارات السيسي

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