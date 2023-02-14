شادي زلطة: وزير التربية والتعليم أعلن الخطة الكاملة للفصل الدراسي الثاني

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي أعلن عن الخطة الكاملة للفصل الدراسي الثاني بكافة تفاصيلها حتي يكون هناك استيعاب كامل من قبل الطلاب واولياء الأمور بالفصل الدراسي.

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن هناك كم كبير من الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الدراسة والمناهج الدراسية، ونرد على كافة هذه الشائعات بشكل كافي.

وتابع شادي زلطة، أن الوزارة تقوم برصد كافة الشائعات والاخبار التى تنشر بين المواطنين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والرد عليها أول بأول.