أحمد عيد عبدالملك: الصفقات الجديدة في الزمالك تحتاج لوقت للتأقلم

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك افتقد إمام عاشور، لكنه ينتظر رؤية سيف فاروق جعفر ومدى استمراريته في تقديم نفس الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الموسم الحالي هو الأخير لسيف جعفر في الزمالك، والفريق قدم شوط أول جيد، لكن الشوط الثاني شهد كوارث من اللاعبين".

وأضاف: "الصفقات الجديدة تحتاج وقتًا للتأقلم، هناك أجواء مختلفة وضغوط جماهيرية كبيرة داخل الزمالك، وهذه الأزمة تواجد اللاعبين التي تأتي للفريق من أندية مؤسسات أو شركات للفرق الكبرى".

وأكمل: "شيكابالا يسير بشكل جيد ويحرك الفريق، ويجعل للزمالك شكل جيد عندما يستحوذ على الكرة، وهو من أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن بعيدا عن أحمد سيد زيزو".

وزاد: "دونجا كان من أفضل الصفقات، لكنه دخل في دوامة سوء أداء الفريق بشكل جماعي، ومن الصعب مقارنته بطارق حامد الذي كان يقدم أداءً مميزًا لمدة 7 سنوات مع الزمالك".