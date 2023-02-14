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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. توقعات بسقوط أمطار على مختلف أنحاء الإسكندرية بنسبة 40%

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

ذكرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن توقعات الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشير إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة أحيانا في مساءً، وخاصة على مناطق من شمال وغرب المحافظة بنسبة 50%.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة التواجد الميداني لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

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وأصدرت محافظة الإسكندرية مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين، توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

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