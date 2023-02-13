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صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “مريم كمال ” تغطية خاصة عن حقيقة حدوث تسونامي في الإسكندرية، بعد تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي منشورات بها توقعات بحدوث تسونامي خلال الفترة المقبلة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تعرض مصر لـ موجة تسونامي وزلازل مدمرة خلال الأيام المقبلة، نتيجة الهزات الأرضية التي تتعرض لها بعض الدول المجاورة، مع الإصرار على ربط مشاهد من مدينة الإسكندرية بـ زلزال تركيا وسوريا.

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وكشف عدد من المسؤولين، عبر تصريحات لوسائل إعلامية، عن أن ما تشهده الإسكندرية لا علاقة له بالزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، إلا أن سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية وتراكم سحب ركامية سوداء في سمائها بسبب نوة الكرام وارتفاع الأمواج، السبب فيما تشهده المدينة.

وأوضح عدد من العلماء أن السبب في تغير لون مياه البحر، النوة وبعض مخلفات السفن، حيث تسببت النوة في هبوب رياح شديدة، أثارت اضطراب مياه البحر، الذي قلب رماله، ما أثر على نفاذية الضوء عبر المياه، ليشعر المواطن أن اللون أسود.

 

وكانت أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ أيام، انذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر المتوسط، تزامنا مع المنخفض الجوي الذي يضرب البحر المتوسط، ويتسبب في حالة جوية ذروتها اليوم الاثنين، وذلك عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب في الملاحة البحرية اليوم ولمدة 48 ساعة، على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 : 80 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأمواج من أربعة إلى ٦ أمتار.

مريم كمال تسونامي الاسكندرية

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