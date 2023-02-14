جامعة حلوان تشارك كراع لمعرض القاهرة الدولي للابتكار

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و بحضور عدد من قيادات الجامعة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة و الدكتورة إيمان أبوطالب وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا و مدير نادي ريادة الأعمال، الدكتور سامح متولي رئيس قسم هندسة السيارات بالمطرية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وتعرض جامعة حلوان المشاريع الطلابية، الشركات الناشئة، رواد الأعمال في المعرض من خلال مكتب نقل و تسويق التكنولوجيا و الذي يشرف عليه الدكتورة شهيرة حبشي، و نادي ريادة الأعمال بالجامعة والذي يشرف عليه الدكتورة إيمان أبو طالب، و حاضنة أعمال Biocluster بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، و حاضنة الأثاث المصري تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كليات الجامعة بمشاريع مميزة.

حيث تشارك جامعة حلوان كراعي لمعرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، والذي يعقد على مدار يومي 13-14 فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و بحضور دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المعرض يشارك فيه ٨٦ شركة ناشئة، ١٠٠٠ ابتكار، والهدف منه أن نعلم الشباب كيف يفكر و يبتكر ليتمكن من تحويل الابتكارات إلى منتجات على أرض الواقع، مشيرًا أن الابتكار وسيلة أساسية لدعم الإقتصاد القائم علي المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

و أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن التوجة لانشاء الحاضنات التكنولوجية و مكاتب نقل و تسويق التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال أسهم في تحسن مؤشر مصر بريادة الأعمال.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تشارك بحوالي ٢٢ فكرة مشروع بحثي في معرض القاهرة الدولي للابتكار، حيث تسعى الجامعة دائما إلى اكساب الباحثين مهارات البحث والابتكار على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، وتعمل الجامعة على دعم الشباب المبتكرين لخلق مناخ تفاعلي بين بعضهم البعض، وبين الهيئات المعنية المختلفة التي تدعمهم.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تدعم البحث العلمي ومخرجاته مشيرة لأهمية وصول المخرجات العلمية والمشروعات الإبداعية إلى المستوى التطبيقي، لتقديم حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وعرض طلاب الجامعة سيارة محولة للعمل بمحرك كهربي و مشروع نظم أنشائية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية ومعتمدة من مركز بحوث الأسكان و بطاريات قابلة للشحن، و عدد من المشاريع عن عداد المياه الذكي، كذلك مشروع تطبيق لمراقبة وفرض إجراءات التحكم في 19-COVID في بيئات مختلفة، نظام مراقبة ومتابعة الحالة الصحية لمرضي الأمراض المزمنة، روبوت لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد، توربين الرياح الحلزونية أرخميدس للسرعات المنخفضة في المناطق الحضرية.

وكذلك مشروع تحويل مخلفات الطعام إلى وقود غازي حيوي عن طريق عملية الهضم اللاهوائي، بدلة إعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة الحركية، سيارة إطفاء مخصصة للشوارع الضيقة والأماكن العشوائية، بالإضافة إلى مشروع الحفاظ علي مياه نهر النيل من خلال التخلص من ورد النيل و تجهيزه كمواد خام، تصميم مشروع المونوريل بهوية مصرية، تصميم جهاز علاج طبيعي للأطراف السفلية بالمنزل تحت إشراف طبيب، استخدام عوادم الأقمشة غير المنسوجة في إنتاج منسوجات تستخدم في حماية الشواطئ من النحر، اعادة تدوير الخامات و المخلفات النسجية في انتاج اقمشة غير منسوجة تساهم في تصنيع بدائل للاخشاب الطبيعية في وحدات الأثاث " كأحد تطبيقات الأقمشة التقنية.

بالاضافة إلى مشروعات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية حيث عرض رواد الأعمال بمعسكر إعداد الشركات الناشئة بحاضنة Biocluster ابتكارات عن تصنيع جهاز التفريد الكهربي DNA بإيدي مصرية، كذلك قدموا منصة تفاعلية لتصميم الدواء القائم على التركيب و انتاج وقود حيوي HVO عالي الجودة من زيوت الطهي المستعملة، كذا مواد حيوية لتقليل هدر مياة ري الأراضي و عرض رواد أعمال بحاضنة الاثاث المصري تصميمات تهدف إلى تطوير المنتج المصري و تعمل علي إنتاج وحدات اثاث بطرق تعشيقية مختلفة و محاولة الاستغناء أو ايجاد بدائل لجميع الاكسسوارات المستخدمة و منتجات تدمج تصميمات الأثاث بالوسائل التعليمية و الألعاب.