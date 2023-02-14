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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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تعليم

الخشت يقرر تكريم 25 باحثًا من أصحاب المشروعات الابتكارية بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جناح الجامعة بمعرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، على مدار يومي 13 و 14 فبراير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى رئيس جامعة القاهرة، بأعضاء هيئة التدريس المشاركين بمشروعات ابتكارية وبحثية، حيث تشارك جامعة القاهرة هذا العام بـ 25 مشروع ابتكاري وبحثي في مجالات الزراعة، والعلوم، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والليزر، وريادة الأعمال، والتصنيع الدوائي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مشاركة الجامعة تقدم حلولا لكثير من المشكلات مما يعكس اهتمام الجامعة بتقديم مثل تلك الابتكارات للمجتمع من أجل دعم قطاع الصناعة المصرية، مؤكدًا أن مصر بها إمكانيات بحث علمي هائلة تستطيع استغلالها في تحقيق التقدم المنشود.

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واستمع رئيس جامعة القاهرة، لعرض من الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن المشروعات المشاركة في المعرض باعتبارها شريك في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، حيث تشارك الجامعة في مجال الزراعة بـ 3 مشروعات، وفي مجال ريادة الأعمال بـ 5 مشروعات، وفي مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمشروعين، وفي مجال العلوم الأساسية بـ 4 مشروعات، كما تتضمن مشاركة كلية الهندسة 5 مشروعات، بالإضافة إلى 5 مشروعات في علوم الليزر، ومساهمة كلية الصيدلة من خلال وحدة التصنيع الدوائي.

وقرر الدكتور محمد الخشت، تكريم المشاركين من أصحاب المشروعات الابتكارية، ومنحهم شهادة تقدير نظرًا لأهمية ابتكاراتهم.

من جهة أخرى، أشاد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر بجامعة القاهرة لدورها البارز في نجاح المعرض، ووجه الشكر للدكتور محمد الخشت على تعاون الجامعة ودعمها لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في سبيل خروج المعرض على أفضل صورة.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يُعد أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين بهدف تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة لخدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

ويضم المعرض في نسخته السابعة هذا العام أكثر من 11 جناحا متخصصا تشمل بيت الشركات الناشئة، والملكية الفكرية، والتصنيع المحلى، والروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، والزراعة الرقمية والذكية، والطاقة والمياه، والأجهزة الطبية والتعويضية، والابتكار الأخضر، وتبسيط العلوم.

كما يشتمل معرض القاهرة الدولي للابتكار على 15 فعالية على مدار اليومين ما بين مؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاشية ومنتديات، بمشاركة دولية كبيرة من مصر والدول العربية والهند وروسيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية ورجال الصناعة والاستثمار وعدد من الشخصيات والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

 

رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
رئيس جامعة القاهرة 
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